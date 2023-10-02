الرئيس السيسي: سعادتي بالغة بتنوع المرشحين للرئاسة ولهم مني كل تقدير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسؤولية الدولة المصرية، فإنني كما تعهدت معكم منذ سنوات عشر مضت، لا أبادر إلا باستدعاء المصريين، الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، «كمواطن مصري قبل أن أكون رئيسا، كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع في المرشحين الذين بادروا لتولي المسؤولية، لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام».

ولفت إلى أن الاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها، والتنوع ثراء، والحق أقول إني قد بذلت الجهد وصدقت العهد قدر ما استطعت وتجردت للوطن مخلصا به للعمل، وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. وقبل أن أقول هذه الفقرة أطلب منكم أن نتوجه لله سبحانه وتعالى ونقول يارب.. إن كان يارب في غيري أولى به مني فوفقه ويارب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي».

وتابع: «إنني بإذن الله ألبي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم بترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة».