رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يدعو كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب:

يارا أشرف
08:55 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يا رب أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله أن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها».

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاوا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة وهذه إرادة المصريين التي احترمها وأعمل بها».

اقرأ المزيد:

رئيس «التجمع»: ندعم ترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

الرئيس السيسي: لا خوف على أُمة يتعانق مسجدها مع صليب كنيستها

الرئيس السيسي: يقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها

احتفالات بالقاهرة والجيزة بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات

فرحة كبيرة وهتافات بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات