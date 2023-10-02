الرئيس السيسي يدعو كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يا رب أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله أن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها».

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاوا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة وهذه إرادة المصريين التي احترمها وأعمل بها».