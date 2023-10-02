شركة طيران تمنع أفراد طاقمها من وضع العطور على متن رحلاتها.. ما القصة؟

قيادة الطائرة تختلف عن أي شيء آخر، فهي أكثر خطورة وتحتاج إلى الكثير من التركيز، فأي خطأ يمكن أن يؤدي إلى خسارة مئات من الأرواح، لذا منع مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند، استخدام الطيارين أي نوع من الكحوليات حتى لو كانت بسيطة مما توجد في العطور أو الغسول.

ممنوع وضع العطور

نتيجة مخاوف تعرض الطيارين لحالة من السُكر عند الإقلاع من المطارات، قرر مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند، والذي يقوم بالإشراف على صناعة الطيران في الدولة، أن يمنع أي طيار من استخدام أي شيء يحتوي على نسبة من الكحوليات حتى لو كان ذلك معجون الأسنان أو عطر ذا رائحة نفاذة أو حتى غسول للوجه، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية عند الخضوع لاختبار وتحليل نسبة الكحوليات، بحسبما نشره موقع «سي إن إن».

كما شارك مع الطيارين لائحة جديدة تحتوي على مجموعة من القواعد الصارمة، وفي مقدمتها عدم تناول المشروبات الكحولية، أو استخدام العطور بشكل عام، وذكر في نص اللائحة، أنه لا يسمح لأي فرد من أفراد الطاقم على الطائرة، أن يتناول أي دواء، تركيبة أو استخدام أي مادة حتى لو كان عبارة عن غسول الفم، جل الأسنان، العطر أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي.

فإن ذلك من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة لهم، وفقا لما أشارت إليه اللائحة: «من الضروري على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لدواء يحتوي على نسبة من المواد الكحولية، أن يحصل أولا على استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران».

كما أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات قليلة من الكحول، ولكن الأمر ما زال غير واضح، بشأن ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية كاذبة لاختبار الكحول، فضلا عن أنه المصادقة على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني في أغسطس 2015، والإضافة المقترحة معروضة للتعليق العام حتى 5 أكتوبر.

طيارون تعرضوا للحبس بسبب الكحوليات

وخلال عام 2018، تعرض كاتسوتوشي جيتسوكاوا، وهو طيار كان يعمل في الخطوط الجوية اليابانية، للسجن لمدة 10 أشهر، وذلك بعد أن أظهر اختبار التنفس الذي تم إجراؤه بعد وقت قصير من الإقلاع أن مستوى الكحول في دمه كان 9 أضعاف الحد القانوني المعروف، كما أنه لم يكن الطيار الوحيد الذي حُكم عليه بسبب الكحوليات، وإنما في الولايات المتحدة، ألقي القبض على طيار من شركة دلتا، يُدعى غابرييل لايل شرودر، وأخرج من الطائرة قبل الإقلاع عندما اشتبه في أنه تحت تأثير الكحول.

فيما ذكر أحد ممثلي شركة الطيران، خلال حوار لشبكة «CNN» أن سياسة الكحول الخاصة بشركة دلتا، تعتبر واحدة من بين السياسات الأكثر صرامة في الصناعة، والتي ليس لديها أي نوع من التسامح في حالة انتهاك القوانين الخاصة بها.