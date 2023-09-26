ولادة على متن طائرة.. قصص سيدات أنجبن بين السحاب

عشرات من الأطفال على مستوى العالم وُلدوا في السماء على متن الطائرة، نعم إن الطائرات ليست غرفة الولادة التي تحلم بها الأمهات، لكن قد يحدث أن تلد المرأة عن طريق الصدفة، وهو ما حدث كثيرًا على مدار السنوات، لذا نستعرض قصص لأمهات وُلدن في الرحلات الجوية، في وفائع أصبحت ليست فريدة من نوعها.

نيجيرية تضع مولودها في سماء لبنان

وضعت أوزيوما تشينيري أوجبو، النيجيرية، مولودها على متن رحلة جوية، أقلعت من نيجيريا إلى الأجواء اللبنانية، التابعة لخطوط الشرق الأوسط، وأبلغت أنها على وشك وضع مولودها، لكن قبل هبوط الطائرة في العاصمة اللبنانية بيروت، اشتدت آلام الولادة عليها، حتى وضعته جوًا بمساعدة طاقم الطائرة، إذ سارعت الجهات المعنية إلى إسعاف الأم.

ولادة في طائرة فوق المحيط الأطلسي

في عام 2022 فوجىء ركاب إحدى الرحلات الجوية بصرخات قوية بين السحاب، إذ أنجبت راكبة حامل على متن طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم عبر المحيط الأطلسي، لم يكن من المقرر أن تلد حتى نهاية الشهر، لكنها دخلت في المخاض المفاجئ بين أكرا في غانا، وواشنطن، وتعاون أعضاء طاقم الطائرة المدربون طبيًا حتى وضعت مولودها.

سيدة تضع مولودها جوا بين ليبيا والنيجر

في عام 2016 شهدت طائرة خطوط طيران البراق المتجهة من طرابلس إلى نيامي عاصمة النيجر حادثة بولادة طفل على متن الطائرة، وأعلنت الشركة أنها ستمنح هذا الطفل اسم قائد طاقم الطائرة عبر رحلات شركة طيران البراق، وتعاون أعضاء طاقم الطائرة معها وكانوا سعداء بمولودها، كانت تلك الحالات بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ستار»، البريطانية.

ولادة على متن الطائرة

في الوقت الحاضر هناك 33 دولة في العالم تقدم حق المواطنة غير المقيد بالولادة، بأن أي طفل يولد داخل المجال الجوي أو الغواصة لأي من هذه الدول الـ 33 يصبح مواطنًا تلقائيًا في هذه الدولة، وتشمل هذه البلدان، «الولايات المتحدة، كندا، أنتيجوا وبربودا، الأرجنتين، بليز، البرازيل، بوليفيا، تشاد، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، الإكوادور، السلفادور، فيجي، جرينادا، جواتيمالا، جيانا، هندوراس، جامايكا، ليسوتو، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراجواي، بيرو، سانت كيت ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، تنزانيا، ترينيداد وتوباجو، توفالو، أوروغواي وأخيرا، فنزويلا»، بحسب أحدث الإحصائيات.