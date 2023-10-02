تعاون فلسطيني ألماني يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في العرض المسرحي «2077»

قدم المخرج الألماني سيمون ايفيلر، العرض المسرحي «2077»، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة 2023، وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا.

موضوع عرض «2077»

يناقش العرض المشارك في مهرجان المونودراما، قضية محقق شرطة، يتحدث عن المستقبل وخصوصا عام 2077، وكيف أثر الذكاء الاصطناعي على كل ما يدور حولنا، حيث يكون هناك جدار كبير يفصل منطقتين عن بعضهما بعضًا، الأولى داخل الجدار تعاني الفقر والجوع، والثانية خارجه حيث التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.

يطرح الممثل إميل سابا تساؤلا خلال أحداث المسرحية وهو، هل نستطيع أن نكمل الحياة كبشر؟ أم سيكون هناك نوع آخر من الكائنات التي تصنعها البشرية؟ ومع بلوغ عام 2077 هل سيكون هناك صراع للبقاء؟ ومن سيكمل الحياة؛ البشر، أم الكائنات الجديدة التي نصنعها؟

أبطال العرض «2077»

العرض من بطولة إميل سابا، فلسطيني الجنسية، وهذا العرض إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.