رامي رفعت ومحمد قماح يحييان حفلا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالوادي الجديد

توافد عدد كبير من المواطنين على ميدان الساحة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والاحتفال بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأحيا الحفل عدد كبير من الفنانين وهم محمد قماح ورامي رفعت وأدهم سليمان.

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين الاحتفالات

ونظم المواطنون والقوى السياسية وأعضاء النقابات العمالية مسيرات حاشدة بالسيارات، شارك فيها الآلاف، إلى ميدان الساحة بمدينة الخارجة، للاحتفال بقرار الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

الأهالي يرفعون صور الرئيس بميدان الساحة بالخارجة

وشهد الحفل قيام المشاركين برفع الأعلام وصور الرئيس السيسي، عقب إعلان ترشحه لفترة رئاسية مقبلة، حيث بدأت الاحتفالية بعروض وفقرات استعراضية لفرقة المنيا للفنون الشعبية وفرقة أسيوط للموسيقى العربية.

وأكد المشاركون في الحفل تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، في رسالة واضحة أن المصريين فى أنحاء البلاد يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات.