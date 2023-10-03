حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بأنه طموح ومجتهد وقائد قادر على تحمل المسؤولية، ويتميز بالعقل والهدوء في اتخاذ القرارات، كما يمتاز بالتأمل والإحساس الشديد، ونادرا ما يحمل ضغينة تجاه الآخرين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج الجدي بألا يأخذ توجيهات وانتقادات العمل على أعصابه وتقبل الأمر فالجميع يخطئون، وعليه بالتركيز على تطوير نفسه ليثبت جدارته بالثقة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فإن شريك حياتك حتى وإن كان يعرف جيداً أنك تحبه، فهو بحاجة إلى سماع ذلك منك أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة، حاول أن تعبر عن مشاعرك هذه كى لا تذبل مشاعره.