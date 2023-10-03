من العروض العالمية للتهديد بالإيقاف.. أسبوع مرعب لـ مصطفى محمد مع نانت

بين عشية وضحاها، وجد مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، نفسه في مأزق لم يكن أشد المتشائمين يتوقعه، وكأن القدر رفض أن يواصل لاعب الفراعنة تألقه في الموسم الحالي.

أسبوع واحد كان كفيلا بتحويل الدفة، من القمة إلى التهديد بالإيقاف، فبعد أيام من حديث تقارير أوروبية مصطفى محمد عن انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، بعدما صال وجال في ملاعب فرنسا، رافعا شعار التألق، وجد اللاعب نفسه في ورطة، ليواجه شبح الابتعاد عن الملاعب بعد طرده خلال مواجهة فريقه أمام رين الفرنسي.

بين التألق والتهديد بالإيقاف.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت الفرنسي؟

«الأناكوندا»، الذي حصد لقب لاعب الشهر في نانت الفرنسي مرتين متتاليتين، كأفضل لاعب في الفريق عن شهري أغسطس وسبتمبر بتصويت الجماهير، كان حديث الصحف العالمية خلال الأسبوع الماضي.

هدف مذهل سجله اللاعب في شباك لوريان في الدوري الفرنسي في الجولة الماضية، كان كفيلا لتصدر اللاعب محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، كما تصدرت صورته معظم الصحف الفرنسية في اليوم التالي.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن هناك تنافسا إنجليزيا فرنسيا على ضم اللاعب بعد تألقه بقميص نانت، حيث دخل اللاعب ضمن اهتمامات ليل الفرنسي وشيفيلد يونايتد، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، للظفر بخدمات اللاعب.

لماذا أصبح مصطفى محمد مهددا بالإيقاف مع نانت الفرنسي؟

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لتحمل الدقيقة 77 من عمر مباراة فريقه أمام رين الفرنسي، لحظة صعبة للاعب، بعدما حصل على البطاقة الحمراء بسبب سوء سلوكه تجاه حكم اللقاء.

وسيكون للجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي، موقفا متوقعا تجاه اللاعب بعد دراسة تقرير حكم المباراة، حيث من المنتظر أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف وفقا للوائح الدوري الفرنسي، ما يعني غيابه عن عدد من مباريات فريقه في الفترة المقبلة.

ويقدم قائد خط هجوم منتخب مصر الكروي، أداءً استثنائيا في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، حيث دافع اللاعب عن ألوان فريقه في 7 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، ما يجعل هناك حالة من القلق داخل الجهاز الفني لفريق نانت الفرنسي، من اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب الذي يمثل عنصرا أساسيا وفعالا في تشكيلة بيير أريستوي المدير الفني للفريق.

ويقبع نانت في المركز الثالث عشر، بمسابقة الدوري الفرنسي بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما، بينما تلقى الخسارة في 3 مواجهات.