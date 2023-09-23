سر احتفال مصطفى محمد بعد تسجيله هدفا عالميا أمام لوريان.. «يقصد إيه؟»

تصويبة لا تصد ولا ترد، خرجت من قدم النجم المصري مصطفى محمد، بسلاسة وبشكل رائع، طارت في الهواء، لتعلن معانقة شباك الفريق الخصم، في واحدة من الأهداف العالمية التي احتضنها الدوري الفرنسي، في مباراة جمعت نادي نانت أمام نادي لوريان، والتي انتهت بانتصار فريق «مصطفى» بـ5 أهداف مقابل 3 ضمن مباريات الجولة السادسة.

احتفال مصطفى محمد بالهدف

هدف مصطفى محمد جاء من ركلة حرة مباشرة، نفذها ببراعة في الدقيقة 55، من مسافة بعيدة، وحقق الهدف انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجابًا من الجمهور الحاضر باستاد نادي نانت «لا البوجوار».

سجل «مصطفى» الهدف وجرى مسرعًا للاحتفال مع زملائه، ثم أمسك الكرة بيده ووضعها أسفل القميص أمام بطنه، بينما وضع إصبعه في فمه في إشارة إلى طفل رضيع.

احتفال ليونيل ميسي

احتفال مصطفى محمد بالهدف يشير في أغلب احتفالات لاعبي كرة القدم إلى انتظارهم مولودا جديدا، وحدث ذلك مع العديد من اللاعبين على مستوى العالم، منهم ليونيل ميسي، ففي عام 2015، احتفل ليونيل ميسي بمولوده الثاني «ماتيو» وقاد برشلونة إلى فوز مهم بهدفين مقابل هدف أمام أتلتيكو مدريد.

فالفيردي يحتفل بالهدف في كأس العالم للأندية

كما احتفل فريديكو فالفيردي، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، أيضًا بنفس الطريقة، في كأس العالم للأندية، حين كان ينتظر مولودا جديدا، حيث سجَّل هدفًا في فوز «الملكي» على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية بكأس العالم، واحتفل «فالفيردي» بالطريقة المعتادة التي احتفل بها «مصطفى».

نانت يفوز أمام لوريان

وحقق نادي نانت انتصارًا كبيرًا في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي أمام منافسه لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وسجل مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 55 من وقت المباراة، ليقود فرقه لانتصار مهم ضمن منافسات الـ«ليج 1».