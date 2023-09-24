أهداها هدفا خياليا على طريقة ميسي.. من هي زوجة مصطفى محمد؟ (فيديو)

وسط ضجيج الجماهير من حوله، والجميع يهتف باسمه بعد تسجيل هدف خيالي على طريقة عظماء كرة القدم على مر تاريخها، لم ينصت مصطفى محمد سوى لصوت قلبه، الذي جعله يتناسى احتفاله بالهدف، ويوجه رسالة لزوجته، التي تنتظر وضع مولودها الثاني، خلال أشهر قليلة.

سر احتفال مصطفى محمد بهدفه في شباك لوريان

هدف على طريقة ليونيل ميسي أحرزه مصطفى محمد، ورغم روعة الهدف الذي سجله من ركلة حرة، إلا أن مشهد آخر خطف الأنظار، وذلك عندما قام مهاجم منتخب مصر، بوضع الكرة تحت قميصه، وصباعه في فمه، من أجل دعم زوجته والإشارة إلى انتظاره مولودًا جديدًا.

طريقة احتفال مصطفى محمد أثارت إعجاب الجماهير، لتتساءل ما دور زوجته في التطور السريع واللافت الذي يظهر به مهاجم منتخب مصر، وهو ما سنجيب عنه في هذا التقرير.

مصطفى محمد تربطه قصة حب كبيرة وقديمة بزوجته حياة سلامة، ترجع إلى أكثر من 8 سنوات، كان لها تأثيرًا مباشرًا على أدائه داخل الملعب، خاصة منذ زواجهما عام 2020، وبرهن المهاجم الشاب على ذلك في أكثر من مناسبة، بتصريحاته التي كان يحرص خلالها على إبراز دورها في حياته وتأثيرها على مسيرته التي تتصاعد كل موسم.

«وش السعد».. هكذا وصفها مصطفى محمد في حديث سابق له، إذ لا يفوت مهاجم منتخب مصر فرصة من أجل إظهار حبه لها وتقديره لدورها في حياته، ما ظهر جليًا في دعمها الدائم له، والوقوف في وجه منتقديه، مثلما فعلت عندما انتشرت صورًا قديمة لمصطفى محمد، وكتبت: «أكتر واحد فخور وفرحان بالصور دي دلوقتي هو مصطفى محمد، لأنه كان بيحلم وصدق حلمه، واشتغل على نفسه لحد ما حققه، غيره قاعد مأنتخ في بيته جنب ماما بتديله المصروف، مصطفى قصة كفاح تستحق الاحترام».

تحدى مصطفى محمد، كورونا من أجل زوجته، وذلك بعدما قرر الوقوف في وجه قرارات منع التجمعات، بعقد قرانه عليها وسط العائلة والأصدقاء، لتكتمل قصة الحب بحياة زوجية سعيدة، ونجح في إقامة حفل بسيط وأنيق في الوقت ذاته، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وأثمر الزواج عن طفل اطلق عليه اسم عدي، وينتظر مولوده الثاني.