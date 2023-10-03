حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

برج القوس يتميز بأنه يمتلك قدرة كبيرة على إقناع من حوله برأيه بكل سهولة، ويحب السفر والتمتع بالحرية،وله نظرة فلسفية منطقية لكل ما يحدث حوله، فهو يملك ذكاء فطرى ولكنه لا يأخذ حذره في معظم الأوقات مما يجعله مهمل من كثرة تفاؤله.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم برج القوس على صعيد الحياة العملية والعاطفية، بحسب ما ذكره الموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

على الصعيد المهني تنصح الأفلاك برج القوس بتعلم لغة جديدة، لتكون قادر على التواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة لمزيد من تبادل المعلومات حتى تنقل عملك للخارج وتفيد شركتك، وتكون محط الأنظار ويتخذك الجميع قدوة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي لبرج القوس فعليه تعرف على الشخص الذى يشعر معه بالإنجذاب ولا تخاف من الرفض، فإذا كان يشعر بك ستجده سعيد لأنك تحدثت معه، وكن واثق من نفسك وبقدراتك لتعيش حياة أسرية جيدة.