رئيس «دفاع النواب»: إلغاء «الطوارئ» رسالة للمستثمرين والعالم باستقرار مصر أمنيا

قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن من أهم الإنجازات إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة.

من وجهة نظرك ما إنجازات الرئيس؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة حكمه للبلاد حقق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تسلم مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة فى الثامن من يونيو 2014 وسعى إلى إعادة الدولة المصرية لمسارها الطبيعى بعد أن كانت قد فقدته على يد الإرهاب والتطرف.

ونجح فى استعادة الوطن بعد محاولات الجماعات الإرهابية تغيير هوية الدولة المصرية التى مرت بحالة من عدم التوازن بسببها، وكان الرجل على قدر المسئولية وحمل على عاتقه بناء الجمهورية الجديدة وكان عليه أن يحقق إنجازات فى شتى المجالات بالتوازى مع الحرب على الإرهاب الذى نجح الجيش المصرى فى القضاء عليه نيابة عن العالم.

ماذا عن تلك النجاحات على أرض الواقع؟

- نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وضع خريطة تنمية عملاقة وشاملة للدولة المصرية والعبور بها نحو الجمهورية الجديدة، من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة وبناء موانئ وشبكة طرق وبنية تحتية وبناء أكثر من مليونى وحدة سكنية، وهذه الطفرة لم تشهدها البلاد من قبل.

هل نجحت الدولة فى مواجهة التحديات التى فرضتها الظروف الاقتصادية؟

- استطاعت مصر بالفعل الصمود وتخطى الأزمات وبينها الاقتصادية التى يمر بها العالم، فمصر تأثرت بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كما تأثر العالم، ورغم ذلك نجحنا بفضل الله وإرادة وتوجيهات ومتابعة دقيقة وشاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة التحدى الذى فرضته الظروف التى جاءت نتيجة أزمات عالمية وليست بسبب حكومة معينة.

ما مكاسب قرار إلغاء الطوارئ؟

- استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رسالة للمستثمرين بأن مصر بلد الأمن والأمان، كما أن القرار بمثابة رسالة للعالم تعكس الأمان والاستقرار داخل المجتمع المصرى، وهذا كان واضحاً من خلال البورصة التى تفاعلت مع إلغاء حالة الطوارئ.

وبالتالى مثَّل القرار شهادة نجاح لما جرى اتخاذه من إجراءات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما أدى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخى والأول من نوعه منذ سنوات، إلى قفز البورصة المصرية بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات وسط إقبال من المستثمرين التابعين للشركات غير المصرية، فضلاً عن زيادة تدفق الوفود السياحية.

دعم الرئيس واجب وطنى تفرضه الظروف الراهنة التى يمر بها العالم

ماذا عن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة جديدة؟

- دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى واجب وطنى تفرضه الظروف الراهنة التى يمر بها العالم لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رجل المرحلة ودعمه مسئولية قومية ووطنية فى المقام الأول لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأت منذ عام 2014.

إعادة الأمن والاستقرار

نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة الأمن والاستقرار عقب الفوضى التى حاولت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إحداثها بالبلاد بعد ثورة 30 يونيو، وأبرز دليل تقدمه مصر للعالم أجمع على أنها واحة الأمن والاستقرار هو إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، ما يعنى أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية تسير فى الطريق الصحيح، فهناك تضحيات كبيرة قدمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار لربوع الوطن وحفظ الأمن فى كافة المحافظات.