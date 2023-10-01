نائب جمهوري بالكونجرس الأمريكي يقود حملة لعزل رئيس مجلس النواب

قال النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، مات جايتز، إنه سيسعى لإقالة رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، هذا الأسبوع، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد، وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنه لن يتم عزله، بحسب خبر عاجل نقلته شبكة «سي بي إس» الأمريكية، قبل قليل.

أزمات سياسية واقتصادية بأمريكا

تأتي الخلافات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، والأزمات المالية التي قد تدفع أمريكا إلى الإغلاق الحكومي.

محاكمة جديدة لترامب

في سياق مواز، يستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاكمة جديدة في ظل تهم عدة موجهة إليه، بسبب تسريب أوراق رسمية خاصة بالبيت الأبيض، بجانب التحريض على اقتحام الكونجرس الأمريكي.