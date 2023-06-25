رئيس لجنة الدفاع بالدوما: موقف فاجنر حاليا غير محدد ولا يجب حظرها

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه يجب إصدار تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة في دولة روسيا الاتحادية.

مصير فاجنر غير محدد حتى الآن

وأضاف « كارتابولوف» بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن «مصير شركة فاجنر غير محدد حتى الآن، ولا يجب حظر شركة فاجنر لأنها مؤهلة وجاهزة للقتال».

كيف بدأت الأزمة بين فاجنر والجيش الروسي؟

جاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة بين حركة فاجنز المسلحة والجيش الروسي، بعد أن كان مقاتلو المجموعة المسلحة يقاتلون في صف الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وأعلنت الحركة العسكرية الخاصة مؤخراً تمردها ضد القوات الروسية، وفرضت سيطرتها على عدد من المدن والبلدات في روسيا الاتحادية، وبدأت في التحرك باتجاه العاصمة موسكو، إلى أن تدخل رئيس بيلاروسيا للوساطة بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق ينهي تمرد المجموعة المسلحة.