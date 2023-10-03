يتميز مولود برج الثور بأنه شديد التحمل ويحب المرح والتفاؤل مما يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله، وهو رومانسي، وإصراره على العند يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في الكثير من الأحيان، وعلى النقيض من ذلك فهو يتمتع بشخصية قيادية هامة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

على الصعيد المهني تنصح الأفلاك برج الثور بالاهتمام بأدق التفاصيل في العمل، ولا تتجاهل أي شيء حتى لا ترتكب الأخطاء، وعليك بوضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في مجالك المهنى، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتجنب إثارة المشاكل مع شريك حياتك خلال الفترة المقبلة، وعليك احترام عائلته حتى تعيش حياة سعيدة، وأجلس بعض الوقت مع أطفالك حتى تقوى علاقتك بهم.