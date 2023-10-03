تاج الدين: لا ننسى وقفة الشعب المصري مع «الجيش الأبيض» في حرب أكتوبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنَّه لا ينسى وقفة الشعب المصري العظيم مع جيشه الأبيض، وقت انتصارات أكتوبر، وفي ذروة أزمة كورونا كانت تجربة رائدة وعبرتها مصر بنجاح، فضلا عن مجابهته لفيروس «سي» والقضاء عليه وعلى قوائم الانتظار، «كنت شاهدا على ما يحدث والدعم الكبير والإرادة الصلبة الفولاذية.. وعندما نقرر فعل شيء نتخطى كل العقبات لتحقيقه».

«تاج الدين»: نجحنا في علاج مشاكل فيروس «سي» ورفع المعاناة عن الملايين

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّنا نجحنا في علاج مشاكل فيروس «سي» وتداعياته، وملايين المصريين عانوا من الفيروسات الكبدية، وقبل القضاء على الفيروس نجحنا في محاربة البلهارسيا، قائلا: «التصدي لانتشار فيروس الكبد الوبائي وعدوى المستشفيات واستخدام الدم غير الآمن وكذلك الحقن، وأخيرا معالجة هذا المرض وملايين المصابين عن طريق أقراص تؤخذ بالفم».

توفير العلاج مجاناً لفيروس «سي»

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الدولة بذلت العديد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة، والقضاء على الأمراض وتوفير العلاج، مثلما وفرت علاج فيروس «سي» بأسعار غير مسبوقة مقارنة بالسعر في الخارج، ليصنع أخيرا في مصر ويصبح العلاج بالمجان وسط متابعة أسبوعية ورصد إحصاءات وبيانات دقيقة عن الحالات المصابة ومعدل الشفاء.