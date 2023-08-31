عوج تاج الدين يكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحورات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق والوضع الوبائي لفيروس كورونا محليًا مستقر للغاية، مشيرًا إلى أنّ الحالات المصابة بكورونا أو متحوراته في مصر لا تستدعي الدخول إلى المستشفات، والعزل المنزلي لا يتجاوز الأسبوع.

الفئات التي يجب أن تحصل علي لقاح كورونا

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ على المواطنين الحصول على لقاح كورونا؛ لتعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرًا إلى أنّ أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته هم كبار السن والأطباء والأشخاص المصابين بضعف المناعة وعليهم الحصول على اللقاحات لتقوية المناعة ضد الفيروس.

وأوضح متحور كورونا الجديد يشبه نزلات البرد، وعلى المواطنين التعامل بحذر واللجوء الى العلاجات يجب أن تكون من خلال الطبيب المشرف على الحال، ولا ننصح بالحصول على العلاج دون الطبيب والجرعات المحددة هي التي يجب أن نمشي عليها دون زيادة أو نقصان.

توفير لقاحات كورونا المختلفة

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أنّ لقاحات كورونا المختلفة متوفرة في مصر ولا يوجد نقص، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية عملت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ومنذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة وفرت الدولة المصرية حصتها من لقاحات كورونا المختلفة حتى عندما وضعت بعض الدول شروط لدخولها قامت بتوفير كل اللقاحات.