عوض تاج الدين: جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة تحسنت بصورة غير مسبوقة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، خلال تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ وزارة الصحة تحسنت بصورة غير مسبوقة، ويعني ذلك، دعم أكثر للمؤسسات من الدولة في محاولة لدعم القوى البشرية من الأطباء والكوادر البشرية بهدف الاستفادة من قدراتهم و خبراتهم.

افتتاح عيادات عديدة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال تصريحاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ المرضى أصبح بإمكانهم الحصول على جميع الخدمات صباحًا ومساءً، بضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى افتتاح عيادات عديدة وتقديم خدمات أكثر، وهذه العيادات تدعم القطاع الصحي بشكل مؤسسي وبشري، وتخفف العبء بشدة عن المرضى.

مدينة عين شمس الطبية

وفى سياق منفصل، تحدث عن مدينة عين شمس الطبية، قائلًا إن الاهتمام بقطاع الصحة خلال هذه الفترة، يأتي من إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتحسين القطاع، من خلال إطلاق عدد من المبادرات، ودعم القطاع من خلال إنشاء مدينة عين شمس الطبية المتكاملة والتابعة لجامعة عين شمس.

وأضاف «تاج الدين» أن المدينة تقدم مجموعة خدمات ضخمة للمرضى، وبها 3500 سرير، وتضم جميع التخصصات الطبية، ويعمل بها آلاف الأساتذة وأعضاء هئية التدريس والأطباء، وكوادر بشرية عديدة، والهدف من ذلك، تخفيف معاناه المرضي وأهاليهم.