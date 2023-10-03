تأجيل انطلاق معرض «مدينتي» للكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تأجيل معرض «مدينتي» الثاني للكتاب الذي كان مقررا إقامته غدا 4 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن المعرض خلال شهر نوفمبر 2023.

معرض شرم الشيخ للكتاب

وأكدت هيئة الكتاب في بيان صحفي، انطلاق معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في الفترة من 12 - 21 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ بالسوق القديم.

معرض الإسكندرية للكتاب 2023

كما أعلنت هيئة الكتاب في وقت سابق، إقامة الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب، في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، بمحافظة الإسكندرية في كلية الهندسة، وناشدت دور النشر بسرعة تقديم طلب رغبة الاشتراك الموجودة بالإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما افتتحت هيئة الكتاب معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023 بمكتبة مصر العامة بالبحيرة.

كما افتتحت الهيئة الأحد الماضي، معرضا للكتاب في بانوراما حرب أكتوبر بصلاح سالم، في إطار خطة وزارة الثقافة لتنظيم معارض للكتب على مدار العام في القاهرة والمحافظات من أجل توفير الكتاب للقارئ بأسعار رمزية.