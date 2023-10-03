محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» جنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرا.

واستمع المحافظ للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، موضحا أن مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية، تشمل عدد من الأنشطة ومنها «مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية»، وذلك بإجمالي عدد 72 مصنعا بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي «180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 - 1725» لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على الإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، كما تابع سير أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لمتقدمي المشروع من الشباب وصغار المستثمرين، موجها بتحقيق أقصى معايير الشفافية خلال المقابلات الشخصية، والتأكد من جدية الشباب المتقدم للمشروع.

الانتهاء من المجمع العام الحالي

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.

ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصاً جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.