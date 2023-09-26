محافظ بورسعيد يستقبل موكب المولد النبوي الشريف

استقبل اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد الموكب النبوي الشريف، الذي خرج من مسجد مريم بحي المناخ وصولا إلى مبنى المحافظة، وحرص الأهالي على التقاط الصور مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

انتشار رجال الأمن

كما انتشر رجال الأمن في كمائن ثابتة ومتحركة في الموكب النبوي الشريف، تحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، مع انتشار سيارات الإسعاف وطوارئ الغاز والكهرباء لتأمين الموكب.

مشاركة أحياء بورسعيد والشباب والرياضة

كانت أحياء بورسعيد شاركت في الموكب النبوي الشريف بسيارات عليها مجسمات للكعبة الشريفة، وعروس المولد والمسجد النبوي الشريف ولافتات وأعلام للتهنئة بالمولد النبوي الشريف، كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بعدد من الفعاليات الرياضية داخل الموكب وسيارات مزينة عليها.

وأعلن عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة عن استمرار فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى نهاية الشهر الحالي، من خلال تنظيم مسابقات دينية وإقامة ندوات تدور موضوعاتها حول الذكرى العطرة وسيرة نبي الإسلام ونبراس المسلمين.