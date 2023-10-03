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الرئيس السيسي في الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر: تحية لأرواح الشهداء والمصابين

السيسي: الشعب يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن

كتب:

محمد مجدي
11:51 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري، وأبنائه من القوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي، التحية لأرواح الشهداء، والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن، وصون مقدساته، مؤكدًا أنّ الشعب المصري يُقدّر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.