الرئيس السيسي في الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر: تحية لأرواح الشهداء والمصابين

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري، وأبنائه من القوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي، التحية لأرواح الشهداء، والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن، وصون مقدساته، مؤكدًا أنّ الشعب المصري يُقدّر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.