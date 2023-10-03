القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث الفريق أول محـمد زكي، القائـد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاء فيها:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق أيات التهاني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، داعيا العلي القدير أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كل الأصعدة.

ستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة في سيناء، وجسدت بطولة الشعب المصري وقواته المسلحة في تحقيق المعجزات وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطني مهما بلغت المصاعب والتحديات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن، والذود عن مصالحه العليا من أجل رفعة الوطن وشعبه العظيم.

حفظ الله مصر وطنا آمنا، وشعبا عزيزا.. وسدد خطاكم على طريق الحق والخير.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد 2023 .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .