ضبط 418 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنوفية

شنت مديرية التموين بالمنوفية، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز لمتابعة الأسعار وجودة السلع الغذائية المطروحة للمستهلكين، وأسفرت عن تحرير 418 محضرا تموينيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية مكبرة

وأسفرت الحملات عن تحرير 418 محضرا متنوع ما بين 190 محضر مخالفات مخابز، و228 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 أطنان أرز، و2 طن سكر حر، و1.5 طن مكرونة، و600 عبوة بيروسول، و600 كيلو جبنة دون مستندات مجهولة المصدر.

تحرير محاضر بالمخالفات

كما تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية ميت خلف لحوزته كمية قدرها 4 أطنان نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية لحيازته كمية قدرها 100 طن زيتون مخللات تحت التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي شبين وقويسنا، بحوزتهم 550 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب وبدون مستندات ومجهولة المصدر.