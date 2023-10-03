تحرير 323 مخالفة في حملات تموينية بمركز ديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 323 قضية تموينية على مدار شهر خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية، ضمن خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميا.

حملات تفتيشية مفاجئة

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة محمود نجار، رئيس المركز، عدة حملات خلال شهر سبتمبر على الأسواق والمخابز.

وأسفرت عن تحرير 323 قضية تموينية، حيث تم في مجال المخابز تحرير 200 مخالفة تموينية منها 65 محضر نقص وزن، و40 محضر مواصفات، و47 محضر عدم نظافة، و25 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10محاضر عدم تسليم بون، و9 عدم الإعلان عن المواعيد، و4 محاضر توقف جزئي عن العمل.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 123 مخالفة تموينية، منها 13 محضر بيع سجائر أزيد من السعر، و11 محضر سكر ناقص الوزن، و3 محاضر أرز ناقص الوزن، و7 محاضر لحوم وسلع غذائية أخرى مجهولة المصدر، و5 محاضر تجميع دقيق، و36 محضرا للتجار التموينيين وفروع جمعيتي، و31 محضرا لمستودعات البوتاجاز و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2م حضر ذبح لحوم خارج السلخانة.