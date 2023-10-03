ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية مكبرة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومجالس المدن بالمحافظة، حملة مكبرة على الأغذية والمشروبات، أسفرت عن تحرير 230 محضرا خلال شهر سبتمبر الماضي.

حملة تموينية في جنوب سيناء

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بجنوب سيناء، في بيان، أن الحملة أسفرت الحملة عن تحرير 230 محضرا كالتالي:

- في مجال المخابز تم تحرير 20 مخالفة لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

- في مجال الأسواق تم تحرير محضر 210 محاضر صلاحية وسلع مجهولة المصدر، منها 32 كيلو كبدة فاسدة، و54 عبوة عسل منتهية الصلاحية، و42 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، و36 محضر بيع بأزيد من السعر المقرر.

ضبط سكر مجهول المصدر

- تحرير محاضر امتناع عن بيع سجائر وضبط 1513 علبة سجائر، وكذلك ربع طن سكر مجهول المصدر، و90 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و73 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.