إلهام شاهين تكشف تفاصيل قصة فيلم فيتو قبل بدء التصوير: قضية مهمة ومختلفة

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير فيلمها الجديد «فيتو»، والذي من المقرر عرضه خلال هذا العام، بعد الانتهاء من فترة التصوير خلال الأيام المقبلة.

إلهام شاهين تتحدث عن فيلم فيتو

وقالت شاهين لـ «الوطن»: «لم يتم الاستقرار على موعد التصوير، ولكنه خلال الفترة المقبلة، فيلم فيتو من تأليف مصطفى بدوي، وإخراج ياسر سامي».

وأضافت: «وافقت على الدور بمجرد أن قرأت قصته، حيث إن الفيلم يناقش قضية مهمة ومختلفة وأجسد دور سيدة صنعت مؤسسة لدعم النساء المعنفات، سواء من الزواج القاصرات وختان الإناث، وكل من تعرضت لأذي نفسي أوجسدي» .

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

ويعرض حالياً للفنانة إلهام شاهين حكاية ألفريدو، الذي تجسد من خلالها شخصية سيدة تصاب بآلزهايمر، وحصد العمل إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ألفريدو

مسلسل ألفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، ويتكون من 4 حكايات، كل منها 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «ألفريدو».