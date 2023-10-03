القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2023»

نظمت هيئة البحوث العسكرية، المعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2023»، الذي تستمر فعالياته في الفترة من 2 حتى 5 أكتوبر الجاريبان في وراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصا من القوات المسلحة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في الحرب من جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك في المعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم جميع منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض «ذاكرة اكتوبر 2023» على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.