عاجل.. انهيار عروس حفل زفاف نينوى أثناء تشييع جثمان والدها (فيديو)

مشهد جديد ظهرت فيه «حنين» عروس حفل زفاف محافظة نينوي والذي راح ضحيته مئات الأشخاص، وهي منهارة من البكاء.

بدت منهارة لا تكاد تقوى على الوقوف

ظهرت العروس هذه المرة وهي تشيع جنازة والدها الذي قضى نحبه في الحريق الذي أتي على القاعة ومن فيها، في فيديو وبدت منهارة لا تكاد تقوى على الوقوف وهي تمشي وراء نعش أبيها، الذي التحق بأمها وشقيقها، وهي تصرخ «يا ربي».

وأمضى والد العروس الأيام الماضية في المستشفى جراء إصابته في الحريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بحسب «العربية».

وخسرت العروس 10 من أفراد عائلتها، بينهم والدتها وشقيقها في فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق.

فيديو.. عروس الحمدانية تودع والدها بعد وفاته اليوم متأثراً بحروقه ويلتحق بأمها وأخيها pic.twitter.com/1iRSurttaR — إيرث نيوز (@earth_news_iq) October 3, 2023

ارتفاع قتلى حريق حفل زفاف نينوى

وأعلنت دائرة صحة نينوى، ارتفاع عدد ضحايا فاجعة الحمدانية إلى 119 شخصاً.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، نتيجة التحقيقات مشيرًا إلى أن مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين سمحوا لـ900 من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لـ400 كحد أقصى، ولا توجد فيه أبواب للطوارئ، وأن سقف القاعة احتوى على مواد سريعة الاشتعال، فضلا عن أن الكحول المنتشرة في القاعة والسجاد المستخدم بفرش الأرضية، فاقم هذا الحريق المفجع.