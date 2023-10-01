كنيسة شمال العراق تقيم قداس صلاة للتضامن مع ضحايا قاعة أفراح نينوى

أقام المطران فيليكس الشابي، راعي إيبارشية «زاخو» في شمال العراق، قداساً واجتماع صلاة، من أجل ضحايا فاجعة حريق قاعة أفراح بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق.

حريق مؤسف

وشهدت قاعة «الهيثم» في الحمدانية قبل 4 أيام، حريقاً هائلاً أثناء حفل زفاف في العراق، بسبب الألعاب النارية (الشماريخ) مما أدى إلى وفاة 107 أشخاص، و82 جريحاً.

قداس على أرواح الضحايا

وترأس المطران سعيد الشابي، اليوم الأحد، القداس في كاتدائية مار كيوركيس الشهيد في مدينة زاخو، وفي الختام أقيمت صلاة الترحيم على أرواح الضحايا في حريق الحمدانية، والتضرع بالصلاة لله حتي يمن بالشفاء على المصابين ويطيّب قلوب الحزانى.

إضاءة الشموع

كما نظم شباب وخدام كاتدرائية ماركوركيس، اجتماعا للصلاة وأضاءوا الشموع مدونين عبارات مثل: «صلاتنا معكم.. صلوا لأجلهم»، بحضور راعي الإبارشية مار فيليكس الشابي والأب ستافرو زيرو مدبر الكاتدرائية والأب يوسف ياقو كاهن دهوك والأخت ميرنا صادق.

تقديم التعازي

وقدم راعي الإبارشية المطران فيليكس سعيد الشابي، التعازي إلى أحبار ومقدمي التعازي والصلوات الحارة لأجل أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية الشقيقة في قرقوش ببغداد.

ما هي مدينة زاخو؟

و«زاخو» هي مدينة تقع في شمال العراق قرب الحدود التركية وتبعد عن ناحية إبراهيم الخليل الحدودية عشرة كيلومترات وعلى بعد خمسة وعشرين كيلو مترا من حدود إقليم كوردستان العراق مع سوريا، ويمر فيها نهر الخابور الذي ينبع من تركيا.