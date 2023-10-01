توصية بإقالة 5 مسؤولين ومحاكمة صاحب القاعة.. نتائج التحقيق في حريق نينوى

أعلنت لجنة التحقيق في حادث حريق قاعة الأعراس بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيقات حول أسباب وملابسات الحريق، الذي أودى بحياة 107 أشخاص، وأكدت أنه حادث «غير مفتعل»، وأوصت اللجنة بإقالة 5 مسؤولين، مع محاكمة مالك قاعة المناسبات.

سبب الانهيار السريع

وأوضح رئيس اللجنة الحكومية، اللواء سعد فالح كسار الدليمي، في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلت شبكة «الساعة»، أن «قاعة الهيثم التي حصل فيها الزفاف بقضاء الحمدانية، تتسع لـ500 شخص فقط، إذ تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة»، مبيناً أن «الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الإنقاذ، فحادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة 107 أشخاص، و82 مصاباً، وهذا الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس».

طاقة حرارية عالية جداً

وأضاف أن «الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جداً واستخدمت داخل القاعة، إذ إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، فضلا عن أن أرضية القاعة سريعة الاشتعال، كما تحتوي القاعة على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول، والقائمين على الألعاب النارية داخل القاعة، يتحملون المسؤولية"، لافتا إلى أن "قطع التيار الكهربائي في القاعة، سبب حالة ذرع كبير».

سحب الكاميرات وهروب

وأوضح وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن «صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وإظهار التسجيلات».

حادث مأساوي

والثلاثاء الماضي، سجلت صحة محافظة نينوى، الثلاثاء الماضي 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية، وتم القبض على أصحاب القاعة، و9 أشخاص على خلفية الحادث الذي تسبب في إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام بالعراق.