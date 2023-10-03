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الربط بين حشرات البق والمهاجرين يثير الغضب في فرنسا (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
06:22 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حشرات البق تنتشر في فرنسا

حشرات البق تنتشر في فرنسا

أثارت تصريحات الصحفي الفرنسي باسكال برود حول انتشار حشرة البق في فرنسا وربطها باللاجئين غير النظاميين بالبلاد، موجة استنكار كبيرة، حيث أعلن عدد من النواب الفرنسيين رفع شكوى ضد الصحفي، ووصفوا تلك التعليقات بالعنصرية.

برود: هل نعرف لماذا يوجد المزيد من البق في فرنسا؟ 

وربط الصحفي الفرنسي خلال لقاء تليفزيوني، بين انتشار حشرات البق ونظافة اللاجئين غير النظاميين بفرنسا، الأمر الذي جر عليه انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب قناة «cnews» الفرنسية.

وقال الصحفي الفرنسي في بداية الحلقة المذاعة على الهواء، «هل نعرف لماذا يوجد المزيد من البق اليوم؟ هل لها علاقة بالنظافة؟ سوف أطرح جميع الأسئلة، هناك كثير من الهجرة في الوقت الحالي، هل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالظروف الصحية نفسها التي يتمتع بها الموجودون على الأراضي الفرنسية هم الذين يجلبونها؟ هل لأنهم في الشارع؟ هل لأنهم ربما ليس لديهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات مثل الآخرين؟ هل هذا مرتبط بذلك؟».

من جهته قال وزير النقل الفرنسي كليمنت بون، إنه «سيجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لاتخاذ المزيد من الإجراءات لطمأنة وحماية الجمهور من الزيادة المبلغ عنها في أعداد الحشرة الماصة للدماء»، بحسب حديثه لمحطة التليفزيون الفرنسية «LCI».

نائب عمدة باريس: من الواضح أن هناك عوامل خطر بسبب بق الفراش

فيما وصف نائب عمدة مدينة باريس إيمانويل جريجوار ظاهرة انتشار بق الفراش في فرنسا بأنها «واسعة النطاق»، قائلا: «عليك أن تفهم أنه في الواقع لا يوجد أحد في مأمن، ومن الواضح أن هناك عوامل خطر، ولكن في الواقع، يمكنك التقاط بق الفراش في أي مكان وإعادته إلى المنزل».

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