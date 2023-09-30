هزة أرضية تضرب فرنسا بقوة 2.3 درجة عل مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، فرنسا، على عمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع البؤرة على مسافة 50 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة جرونوبل بمنطقة أوفيرني رون ألب جنوب شرق البلاد.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر وقعه الإلكتروني، كذلك عن وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 5 كيلومترات شمال غرب سان جان دو موريان بمنطقة أوفيرني رون ألب جنوب شرق فرنسا.