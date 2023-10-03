بعدما أصبحت ظاهرة واسعة النطاق.. كيف تتعامل السلطات مع حشرات البق في فرنسا؟

تسابق السلطات الفرنسية الزمن بعد انتشار حشرات البق في فرنسا، إذ تشهد عاصمة الرومانسية باريس، انتشار موجة من بق الفراش الماصة للدماء في الأماكن العامة والخاصة، وهو ما يسبب حالة من الرعب بين السكان.

حشرات البق في فرنسا

ووثق عدد من رواد السوشيال ميديا، انتشار حشرات البق في فرنسا بدور السينما وحتى في وسائل المواصلات العامة مثل القطارات، وداخل المنازل بصورة غير مسبوقة، وفق ما نشر بموقع «بي بي سي» البريطاني.

وتسببت تلك المشكلة إلى دعوة بلدية باريس لضرورة التصدي لهذه الحشرات، خاصة وأنّ فرنسا على وشك استضافة دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.

كيف تتعامل السلطات مع حشرات البق؟

وقال كليمنت بون وزير النقل الفرنسي، أنه يتم حاليا تجميع مشغلي النقل لاتخاذ إجراءات لطمأنة المواطنين خاصة في ظل زيادة أعداد حشرات البق الماصة للدماء.

فيما وصف نائب عمدة باريس إيمانويل جريجوار، انتشار حشرات البق في فرنسا بأنها ظاهرة «واسعة النطاق»، مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص في أمان، حيث يمكن أن تنتقل الحشرة من الوسائل المواصلات العامة وتصل إلى المنازل.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الدعوات الحكومية من المسؤولين والنقابات العمالية، لاتخاذ إجراءات بعد انتشار مقاطع فيديو لرصد حشرات البق في وسائل النقل العام.

وقالت جوهانا فيت، من قسم تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، لشبكة CNN: إن انتشار حشرات البق في فرنسا يرجع بشكل أساسي لتحرك طيور السمان التي تسافر في أماكن قصيرة الأجل وإحضار بق الفراش في الحقائب أو الأمتعة دون الانتباه.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت قبل 3 سنوات، حملة لمكافحة بق الفراش والتي تضمنت موقعا إلكترونيا وخط ساخن للإبلاغ.