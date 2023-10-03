حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر.. رد حاسم وتحذير للجميع

رسالة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق «واتساب»، نصها «النت هيقطع في العالم كله»، وبدأت في الانتشار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما يفصلنا عن انقطاع انقطاع خدمات الإنترنت في الكرة الأرضية بأكملها، سيكون في غضون أيام، وتحديدًا يوم 11 أكتوبر الجاري، ما تسبب في إثارة حالة من الجدل والذعر.

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

رسالة لا تتجاوز عدة كلمات، تسببت في إثارة الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لتزداد معها التساؤلات عن حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم، يوم 11 أكتوبر المقبل، بسبب رياح شمسية منتظرة على كوكب الأرض، تؤثر على شبكات الاتصال اللا سلكية.

وتعليقًا على ذلك، قال خالد يسري، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه لا صحة لانتشار ظاهرة انقطاع الإنترنت في العالم خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الوكالات العالمية المسؤولة عن التحقق من الأخبار المتداولة، نفت انقطاع الإنترنت عن العالم في 11 أكتوبر الجاري، كما أن هذا المقطع المتداول يعود لعام 2018، نتيجة شائعة عن عاصفة شمسية.

انتشار الرسالة، دفع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات، إلى إصدار بيان عبر موقعها الرسمي على موقع «إكس»، مؤكدة أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت بالعالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

تحذير من الشائعات

وشددت الهيئة، خلال بيانها، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن، مشيرة إلى أن تداول هذه الرسالة لا أساس له من الصحة.

وكان قد تداول مقطع فيديو لا يتجاوز مدته 3 دقائق، لأحد البرامج التليفزيونية العربية، يتحدث خلاله عادل أبو حميد متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عما يتم تداوله بشأن انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

#تدرا: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر.

كما ندعوكم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.#TDRAUAE #UAE pic.twitter.com/6oWAS7HUEO — تدرا TDRA (@tdrauae) October 3, 2023

وبالبحث عن حقيقة المقطع المتداول، الذي أثار الذعر بين المواطنين، تبين أنه يعود لعام 2018، أي منذ 5 سنوات، وأن الحديث في هذا الشأن لم يكن سوى مجرد شائعة حينها، عادت إلى النور مجددًا بعد انتشار المقطع المصور من جديد.

وأكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء «ناسا»، في بيانها، أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات، وأن المصادر الموثوقة هي المصدر الوحيد فقط، للحصول على المعلومات.