ليبيا تعلن انقطاع كابل الإنترنت البحري الواصل مع أوروبا بسبب العاصفة دانيال

أعلنت حكومة الوحدة الليبية، انقطاع الكابل البحري للإنترنت الذي يربط ليبيا بأوروبا جراء العاصفة دانيال الذي ضرب البلاد صباح أمس، مخلفا نحو 5000 قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقود، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم.

حداد 3 أيام

وأعلنت الحكومة الليبية أمس، حالة الحداد في البلاد 3 أيام، وتنكيس الأعلام، في الوقت الذي جرى إعلان مدينتي رقة والدرنة منكوبتين، في ظل العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط بعد أيام من مرور العاصفة باليونان.