عرض ڤوي ڤوي ڤوي بمهرجان الإسكندرية بعد ترشيحه لتمثيل مصر في الأوسكار

عرض مساء أمس الاثنين الفيلم المصري ڤوي ڤوي ڤوي، وذلك بعد اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار، وتم عرض الفيلم بسينما رينيسانس سان ستيفانو، حيث عرض ضمن برنامج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

فيلم فوي فوي فوي

وكان الإقبال على حضور الفيلم كبير، حيث لاقى فيلم ڤوي ڤوي ڤوي تفاعل شديد من جمهور الحضور بالسينما، خاصة مع مشاهد الكوميديا، كما شهدت نهاية الفيلم تصفيق حار من جمهور السينما بالإسكندرية، كما حضر مخرج الفيلم عمر هلال عروض الأفلام المشاركة بمسابقة سينما شباب مصر، وأشاد بالأفلام المشاركة وجودتها والتي يديرها الكاتب والناقد عماد يسري.

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، بطولة نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، وظهور خاص للفنانة بسنت شوقي.

تدور قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي المأخوذة من أحداث حقيقية، في عام 2013 في مصر، يجد الشاب حسن نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين، وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.