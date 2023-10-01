محمد حفظي: أحداث فوي فوي فوي حقيقية ونقلناها بصدق

لم يكن الهدف الوحيد للمنتج محمد حفظي عند إنتاج فيلم فوي فوي فوي أن يطرح الفيلم فقط محليا؛ ولكن كانت خطته أكبر وأوسع من ذلك بكثير فكانت عينه على العالمية، حسبما ذكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

محمد حفظي يتحدث عن فوي فوي فوي

قال المنتج محمد حفظي إن هناك محاولات كبيرة بأن يخرج من نطاق التوزيع المحلي بأن يصل إلى التوزيع العالمي سواء من خلال التوزيع السينمائي أو المنصات الإلكترونية أو المشاركة في المهرجان الدولية، وبالفعل فهناك عدد من الدول خارج النطاق العربي تم الاتفاق على توزيع العمل بها.

قصة حقيقية

وتابع حفظي حديثه عن الفيلم قائلا بأن فوي فوي فوي كونه مستوحى من قصة حقيقية فهذا كان يضع علينا مسؤولية كبيرة؛ أن يتم رصد القصة بشكل صادق، ولكن كان هناك تحدٍ على المستوى السينمائي بالنسبة لنا، وهو إضافة خيال الكاتب للأحداث الحقيقية، وخاصة أن القصة الحقيقية ليست معروفة بشكل كبير، والعمل يتناول قضية مهمة للغاية لها ثقل، وهي الهجرة غير الشرعية، ولكننا تناولناها بشكل بسيط ومسلٍ.