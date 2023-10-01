فيلم فوي فوي فوي يحقق 796 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حافظ فيلم فوي فوي فوي على صدارة شباك التذاكر، حيث حلّ في المركز الأول على قائمة الإيرادات التي تضم أفلام موسمي عيد الأضحى والصيف، بإيرادات بلغت 796 ألف جنيه خلال 24 ساعة.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ أحداث فيلم فوي فوي فوي تدور حول شاب فقير يسعى للسفر إلى الخارج، مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليه بزعم أنّه كفيف البصر، ليخوض معه تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي يُشارك في بطولة الفيلم، محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وأمجد الحجار، وحجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف، وظهور مميز لـ بسنت شوقي.

التحضير لفيلم فوي فوي فوي

وبدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين، وجرى تصوير غالبية المشاهد في عدد من الدول الأوروبية، وجرى اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسخته الـ96.