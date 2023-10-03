الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع وضبطها في الأسواق.. اعرف موعد التطبيق

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار مع عدد من الوزارات والجهات المعنية المختصة بضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وأصدر قرارا بإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية.

موعد إعلان تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعه، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي الذي سيعمل على توفير الدولار المطلوب، لوضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن الإعلان عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار سيكون الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وحضر اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار كلا من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسؤولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.