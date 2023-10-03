صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر لـ40% من المستفيدين وسط ثبات الأسعار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسبة صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية، لأكثر من 40% حتى الآن، بالرغم من مرور يومين فقط على بدء صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري.

تكثيف ضخ السلع التموينية للبقالين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تكثيف ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين من خلال مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدة أن الضخ اليومي يشهد آلاف الأطنان من سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

أسعار السلع التموينية

وأشارت المصادر، إلى استقرار وثبات جميع أسعار السلع التموينية المدعمة التي تضمها قائمة أسعار السلع والبالغ عددها 31 سلعة غذائية وغير غذائية توفرها وزارة التموين للمستحقين للدعم التمويني المدرجين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون فرد مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.

واستقر سعر السكر عند 12.60 جنيه، كما استقر سعر الزيت عند 30 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، فيما استقر سعر الأرز عند 12.60 جنيها، كما استقر سعر المكرونة عند 13 جنيها للكيس وزن 800 جرام.