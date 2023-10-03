«حكاية وطن».. المستودعات الاستراتيجية تؤمن مخزون السلع الغذائية 9 أشهر

تهدف الدولة المصرية من مشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية، إلى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون آمن من السلغ الغذائية، لمدد تصل الى تسعة أشهر.

ورصد كتاب «حكاية وطن - 9 سنوات من الإنجازات»، عدد المستودعات الجاري إنشائها، والبالغ عددها 4 مستودعات بمحافظات «الفيوم، الشرقية، السويس، الأقصر».

المستودعات الاستراتيجية

ويتراوح متوسط تكلفة المستودع الواحد، نحو 2 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المخطط لإنشاء عدد 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه.

أهمية المستودعات

أكدت وزارة التموين، أن المستودعات الاستراتيجية تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية، كما يهدف المشروع إلى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون آمن لعدد يزيد عن 21 سلعة تموينية وغذائية، لمدد تصل إلى تسعة أشهر، مع الحفاظ على مخزون أمن لجميع أنواع الخضر والفاكهة.