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«العدل»: الاستحقاق الانتخابي مهم.. والأحزاب عليها إعداد كوادر قادرة على القيادة

كتب:

يسرا البسيوني
06:25 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أحمد قناوي

أحمد قناوي

قال المهندس أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب يعتمد على الأفكار وتقديم بدائل، مؤكدا أن الحزب شارك في العمل السياسي بعد 25 يناير، ويعبر عن 30 يونيو، ومنفتح على الجميع طالما يمتلك أجندة وطنية سواء مؤيد أو معارض.

أضاف قناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هدف الحزب خلال سنتين أن يقدم 10 آلاف من الكوادر السياسية القادرة على التنافس.

أكد أن الاستحقاق الانتخابي المقبل مهم للغاية، ولأحزاب لا بد أن تجد كوادر سياسية ناجحة قادرة على القيادة، مؤكدا أن حزب العدل يرى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، هو الأقرب لتوجهات الحزب.

واختتم: «في النهاية نتمنى أن نرى انتخابات متكافئة، وأن يكون هناك مشهد سياسي ديمقراطي يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة».

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