نقل رئيس حزب المصري الديمقراطي للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

كشفت منى الشماخ، أمين الإعلام بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرُض الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي في الحركة المدنية لوعكة صحية منذ قليل.

مرض فريد زهران

وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن فريد زهران عانى من الإجهاد على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه في طريقه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقدير حالته الصحية.

الحالة الصحية لفريد زهران

وأكدت أمين الإعلام بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن زهران ممنوع من التواصل بناء على رأي طبيبه، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل حالته الصحية عقب إجراء التحاليل، وخروج نتائجها.