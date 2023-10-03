آداب زيارة الروضة الشريفة.. 5 أشياء تجنب فعلها في حضرة النبي

هناك الكثير من الآداب والسنن التي يستحب فعلها عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وروضته الشريفة منها أن يسمى الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعتين تحية المسجد وغير ذلك من الأشياء التي بينتها بوابة الحرمين الشريفين، ونوضحها لكم في السطور التالية.

آداب وسنن زيارة مسجد النبي وقبره

ينبغي لمن أراد الحضور للمسجد النبوي أن يلتزم بما يلي:

- يتطهر ويتطيب ويتجنب الحضور بروائح كريهة.

- يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك».

- يصلي ركعتين تحية للمسجد، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، متفق عليه.

- إذا فرغ الزائر من الصلاة في المسجد يستحب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

- يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه قائلاً «السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته».

- يتحرك قليلًا عن يمينه ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

- يتحرك قليلاً عن يمينه ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

- ينصرف بعد الانتهاء ولا يقف.

محظورات ينبغي تجنبها عند زيارة قبر الرسول

وهناك عدد من المنهيات التي يجب على المسلم تجنبها عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورضوته الشريفة احترمًا لمقامه صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها:

- عدم رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

- الحذر من مزاحمة المسلمين وأذيتهم.

- النهي عن استقبال القبر في الدعاء.

- الحضور في الموعد المحدد.

- عدم إدخال الأطعمة.