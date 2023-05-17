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داخل الروضة الشريفة.. تداول صورة جديدة لشيخ الأزهر خلال أداء العمرة

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:00 م | الأربعاء 17 مايو 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، ويظهر من خلالها «الطيب» وهو جالس على الأرض يدعو الله عز وجل، بالقرب من مقام الرسول.

 

شيخ الأزهر يؤدي العمرة

الصورة ليست الأولى التي تنتشر لشيخ الأزهر خلال أداء العمرة، بعدما جرى تداول صورة خلال الأيام الماضية التي ظهر فيها شيخ الأزهر وهو يصلي بملابس الإحرام ويرتدي طاقية من المخيط، ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من جانب المستخدمين على السوشيال ميديا.

ورغم انتشار صور شيخ الأزهر خلال أداء مناسك العمرة إلا أن مشيخة الأزهر لم تٌعلن حتى الآن، أي تفاصيل خاصة بزيارة شيخ الأزهر للسعودية، سواء على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف أو من خلال البيانات الصحفية.

وكانت قد علمت «الوطن» من مصدر مُطلع أن فضيلة الإمام أحمد الطيب، قد تلقى دعوة رسمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإلقاء خطاب مشترك مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية البابا فرنسيس، تحت عنوان «أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه»، خلال الجلسة المزمع عقدها يونيو المقبل، إضافة إلى أن شيخ الأزهر لم يُعلن يؤكد حضوره من عدمه حتى الآن.

 

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