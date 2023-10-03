الفنان محمد الحلو يهدي فريقا مسرحيا من ذوي الهمم مبلغا ماليا تشجيعا لهم

فاجأ الفنان محمد الحلو، عضو لجنة تحكيم مهرجان راشي للمسرح الكنسي في الإسكندرية، في دورته الثالثة، التي حملت اسم معلم الأجيال مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، فرق المهرجان بإعلانه إهداء فريق مسرحي من ذوي الهمم، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه من جيبه الخاص، تشجيعا لهم على ما بذلوه.

دعم ذوي الهمم

وقال الحلو في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قراره الذي أعلنه خلال حفل الختام، مساء أمس، جاء نتيجة إعجابه الشديد بالمجهود المبذول من فريق ذوي الهمم لتنظيم عرض مسرحي بهذه الكفاءة: «دا مبلغ بسيط هدية لأولادي لأنهم أسعدوني».

وأكد أنه سعيد بدعوة المهرجان له أن يكون ضمن لجنة التحكيم لهذا العام كونها دورة مميزة حملت اسم البابا شنودة الثالث الذي يكن له كل احترام ومحبة، مؤكدا أنه حقا كان بابا العرب.

جاء ذلك بعدما اختتمت كنيسة العذراء مريم في منطقة غبريال بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، مهرجان راشي للمسرح الكنسي في الإسكندرية في دورته الثالثة التي حملت اسم معلم الأجيال مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

لجنة تحكيم عروض المهرجان

ضمت لجنة تحكيم عروض هذا العام عدد كبير الفنانين والمتخصصين، كلا من «الفنان محمد الحلو، الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان محمد خميس، الفنان وليد جابر، الفنان سامح بسيوني»، الذين قدموا توصيات مهمة في الحفل الختامي للمشاركين من أجل تطوير أداء وأساليب العرض في السنوات المقبلة.

وشهد مهرجان العام الجاري مشاركة 13 عرضا على مدار 4 أيام تبعه امتلاء جوانب المسرح خلال أيام العروض، حيث كان ملتقى ثقافي مهم، فيما جرى توزيع الجوائز في اليوم الختامي.