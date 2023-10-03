4 زلازل تضرب نيبال خلال ساعة واحدة وسقوط إصابات.. ما القصة؟

4 زلازل ضربت نيبال في ساعة واحدة، وشعر المواطنون الناس بالهزات في الهند أيضا، وأغلقت الزلازل طريقا سريعا رئيسيا في نيبال، وهو طريق مهم في السهول الجنوبية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا.

زلزال ثالث يضرب نيبال

ومنذ دقائق ذكر المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل، أن زلزالا ثالثا شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب نيبال بعد فترة قصيرة من الزلزالين اللذين هزا الجانب الغربي من البلاد بعد ظهر اليوم، وأن توابع هذه الزلازل لا تزال مستمرة في منطقة «باجهانج» مركز الزلزال الثالث.

وذكر شهود عيان، أن تصدعات شوهدت في العديد من المباني بمواقع مختلفة، وأن العديد من المنازل أيضاً تعرض للانهيار والأضرار.

زلزالين في نيبال خلال 25 دقيقة

وكان المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل أشار في وقت سابق إلى قيامه برصد زلزالين في نيبال وأن قوة أحدهما بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الثاني 6.3 درجة.