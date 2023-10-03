زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة يضرب نيبال

ذكر المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل، أن زلزالا ثالثا شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب نيبال بعد فترة قصيرة من الزلزالين اللذين هزا الجانب الغربي من البلاد بعد ظهر اليوم، وأن توابع هذه الزلازل لا تزال مستمرة في منطقة «باجهانج» مركز الزلزال الثالث.

نقل 5 أشخاص إلى المستشفى

ومن جانبها، ذكرت الشرطة أنه جرى نقل خمسة أشخاص إلى مستشفى منطقة «باجهانج»، وأن حركة المرور على الطريق الرئيسى تعطلت جراء وقوع انهيار أرضي في المنطقة.

رصد زلزالين في نيبال

وذكر شهود عيان، أن تصدعات شوهدت في العديد من المباني بمواقع مختلفة، وأن العديد من المنازل أيضاً تعرض للانهيار والأضرار.

وكان المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل أشار في وقت سابق إلى قيامه برصد زلزالين في نيبال وأن قوة أحدهما بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الثاني 6.3 درجة.