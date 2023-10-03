خلال 25 دقيقة فقط.. زلزالان يضربان نيبال ويشعر بهما سكان الهند

ضرب زلزالان بقوة 4.6 و6.2 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل، دولة نيبال، اليوم، بفاصل 25 دقيقة بينهما، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية نقلا عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند.

هزات قوية انتقلت إلى منطقة العاصمة الهندية

من جهته، قال المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، إن هزات قوية انتقلت إلى منطقة العاصمة الهندية دلهي وأجزاء من شمال الهند.

ونقلت الوكالة الهندية قول مسؤول إن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 4.6 درجة ضرب نيبال على عمق 10 كيلومترات، الساعة 14:25 مساء، ثم هز زلزال أقوى بلغت شدته 4.6 درجة، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

الشرطة الهندية تتدخل لتهدئة المواطنين

وكان سكان العاصمة دلهي، شعروا بهزات قوية بعد الزلزال الثاني وهرعوا إلى خارج مكاتبهم ومبانيهم الشاهقة، فيما حثتهم الشرطة الهندية على التحلي بالثبات وعدم إثارة الذعر.